محافظ الدواسر يشهد حفل التعليم باليوم الوطني الـ 89

شهد مُحافظ وادي الدواسر بالإنابة الدكتور أحمد بن سعيد العلم، حفل إدارة تعليم المحافظة بمناسبة اليوم الوطني الـ 89 للمملكة، والذي أُقيم بالقصر الثقافي، بحضور عدد من مسؤولي الجهات الحكومية والأمنية ومنسوبي التعليم، وعدد قادة المدارس الطلاب.

واشتمل الاحتفال على معرض بعنوان (رحلة تعلم بهمة حتى القمة)، اشتمل على مجموعة من الأركان استمعوا خلالها إلى شرح من الطلاب عن كل ركن وما يتضمنه من محتويات ومن أهمها كتابة مشاعرهم عن تلك المناسبة الوطنية، والركن الكشفي الذي تضمن تأريخ العلم الوطني وتقاليده، والتعليم بين الماضي والحاضر، والمرسم الحر، والخيمة الشعبية.

وتم تنفيذ حملة للتبرع بالدم بالتعاون مع مستشفى وادي الدواسر العام وتبرع عدد من قادة الجهات الأمنية كأول المتبرعين.

كما أقيم حفل خطابي اشتمل على أوبريت وطني وفقرات من الإلقاء وأوبريت لمجموعة من طالبات الروضة، وتكريم الجهات المتعاونة وتقليد الشارة الخشبية لعدد من القيادات الكشفية، وتسليم المحافظ بالإنابة درعاً تذكارية.

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وأعرب المُحافظ بالمناسبة عن سعادته بالمشاركة في هذه المناسبة وتلك الاحتفالية التي أقامتها إدارة التعليم، حيث استشعر الجميع قصة توحيد هذه البلاد على يد جلالةِ الملكِ عبدِالعزيزِ بن عبدِالرحمن آل سعود -رحمه الله-، ورجاله المخلصين في بناءِ هذه الدولةِ المباركةِ على مبادئٍ ثابتةٍ وراسخةٍ، حتى أصبحنا اليوم نعيش في أمن وأمان، ووحدة وتلاحم بين القيادة والشعب.

وألقى مُدير التعليم الدكتور أحمد بن خضران العُمري كلمة رفع فيها باسمه وباسم جميع منسوبي الإدارة أسمى آيات التهاني لخادمِ الحرمين الشريفين الملكِ سلمان بنِ عبدِالعزيزِ آلِ سعود، و للأمير محمدِ بنِ سلمان بنِ عبدِ العزيز آل سعود وليِّ العهدِ، نائبِ رئيسِ مجلسِ الوزراءِ، وزيرِ الدفاعِ، بمناسبةِ اليوم الوطني الـ 89.

وأشار " العمري" إلى أهمية شعار المناسبة "همة حتى القمة " الذي يتوافق مع رؤية المملكة الطموحة التي يجب أن يستشعر أبناؤنا الطلاب وبناتنا الطالبات أهميتها من أجل أن يبقى وطننا في القمة وتحقيق تطلعات ولاة الأمر – حفظهم الله، فيما تناول الدعم الذي يجده التعليم بمختلف مستوياته من قيادتنا الرشيدة واهتمامها به وتسخير كافة الإمكانات والموارد والقدرات لضمان نواتج تتسق والمرحلة الجديدة التي تتوافق ورؤية المملكة 2030.