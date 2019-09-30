شكرا لقرائتكم خبر عن قبل ساعات من عرضه.. برومو مقابلة ولي العهد مع cbs يحصد ملايين المشاهدات والان مع التفاصيل

تداول رواد التواصل الإجتماعي، خبر إذاعة مقابلة ولي العهد الأمير "محمد بن سلمان" مع قناة " cbs" في ضيافة برنامج السياسيين الشهير "60Minutes" للمحاورة الأميركية "نورا أودونيل"، مؤكدين أنهم ينتظرون تصريحات واضحة وجريئة من ولي العهد لتوضيح كل النقاط التي يحاول أعداء الوطن استغلالها لزعزعة أمن واستقرار المملكة.

وأظهر ولي العهد الأمير "محمد بن سلمان"، منذ توليه القيادة توجّهات انفتاحية ومختلفة عمَّن سبقه من قيادات السعودية، فشهدت البلاد خلال فترة ولاية عهده السماحَ للمرأة السعودية بالقيادة ودخولِ الملاعبِ الرياضية وتفعيلِ هيئة الترفيه، وتحدّث بصراحة عن توجّه السعودية لمكافحة التشدّد الديني داخل الدولة - الذي يعرف محليًا بالصحوة - ووصفه بالدخيل على المجتمع السعودي.

كما أطلق خطة رؤية السعودية 2030، التي تهدف إلى جعل الاقتصاد السعودي يرتكز على الاستثمار، بالإضافة إلى عدم اعتماده على النفط كدخل أساسي ووحيد، إذ وعد بإنهاء علاقة ارتهان الدولة السعودية بالنفط والتي وصفها بـ«الإدمان».

في 2017، أختير عبر مجلة تايم الأمريكية كشخصية العام باختيار القراء. كذلك اختارته المجلة الأميركية فورين بوليسي من ضمن القادة الأكثر تأثيرًا في العالم، ضمن قائمتها السنوية لأهم مائة مفكِّر في العالم لعام 2015. وفي عام 2018، قامت مجلة فوربس باختياره ضمن قائمة فوربس لأكثر الشخصيات تأثيرًا في العالم.