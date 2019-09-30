السعودية | الصندوق الصناعي يطلق برنامجا لتمويل مشاريع الطاقة المتجددة

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 1:41 صباحًا, 30 سبتمبر 2019 م
المناطق - الرياض
أعلن الدكتور إبراهيم المعجل الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية الصناعية السعودي عن إطلاق برنامج “متجددة” لتحفيز الاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة.
ووفقا لوكالة أنباء “بلومبيرج” سيمنح البرنامج قروضا كبيرة تصل إلى 1.2 مليار ريال، استنادا إلى ملكية الشركة وشركات تصنيع مواد الطاقة المتجددة المستهدفة، وكذلك مشاريع الإنتاج المستقلة. كما سيوفر الصندوق تمويلا للشركات في قطاعات أخرى تريد البدء في استخدام مثل هذه الطاقة.
ونقلت الوكالة عن المعجل قوله إنه “سواء كنت في المجال الصناعي أو الزراعي أو التجزئة، إذا كنت تريد نشر الطاقة المتجددة، فسنقوم بتمويل ذلك … بالنسبة لاعتماد الطاقات المتجددة في المملكة، يجب أن ندعمها”.
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