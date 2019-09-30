السعودية | وزير الخدمة المدنية: الترقية للمستحقين.. ليست بالأقدمية

المناطق - الرياض

أكد سليمان الحمدان وزير الخدمة المدنية أن الترقية لن تربط بالأقدمية كما كانت في السابق، بل ستمنح للمستحق بناء على أدائه أو أدائها.

وقال وزير الخدمة المدنية في كلمة ألقاها اليوم أمام المرشحين – الذين بدأوا المرحلة الثانية من البرنامج الوطني لتأهيل وتدريب موظفي وقيادات الموارد البشرية في الجهات الحكومية في مقر معهد الإدارة العامة في الرياض: إنه لا يمكن مواكبة التحول الحكومي الذي يتم بوتيرة عالية وسريعة ما لم يتم بناء إدارات تطبق أفضل الممارسات العالمية في مفاهيم الموارد البشرية الحديثة.

وأضاف الحمدان “المستحق المتميز يمكن أن يقفز مرتبتين بشكل استثنائي ووفق ضوابط محددة، وذلك وفق ما تضمنته اللوائح المحدثة، بحيث تتم عبر توصيات نابعة من إدارات موارد بشرية سيؤهلون لاكتشاف هذه المواهب وفق التخطيط الاستراتيجي للموارد البشرية”. مؤكدا عمل وزارته في بناء وتأسيس إدارات موارد بشرية متطورة تطبق أفضل الممارسات العالمية الحديثة في الجهات الحكومية وتغيير الثقافة السائدة في العمل الحكومي حول إدارة “رأس المال البشري”.

وأوضح أن وزارة الخدمة المدنية بدأت منذ اليوم الأول في العمل على مسارين، الأول تحديث اللوائح والأنظمة، والثاني تمكين الجهات الحكومية من خلال هذه اللوائح المحدثة بحيث تمارس صلاحياتها بشكل كامل بعد أن كانت تقوم بها الوزارة في السابق، وقال: “ننظر للجهات الحكومية كشريك أساسي في مرحلة التحول الاستراتيجي لتغيير الثقافة السائدة في هذه الجهات حول الموارد البشرية”.

وبين الوزير “نحاول بناء الأسس لإدارات موارد بشرية فاعلة تطبق المفاهيم نفسها في القطاع الخاص بالتركيز على الممارسات التي أثبتت نجاحها وننقلها للإدارات الحكومية، والتخلص من عبء الإدارة البيروقراطية التي لا تفرق بين موظف مجتهد وموظف غير مجتهد”.