السعودية | الريال في المرتبة الـ 33 بين أعلى العملات المتداولة عالميا

المناطق - الرياض

أكد بنك التسويات الدولية أن الريال السعودي احتل المرتبة الـ33 بين أعلى العملات تداولا حول العالم.

وبحسب “الاقتصادية”، وفقا لدراسة استقصائية أصدرها البنك أخيرا، احتل الريال السعودي المرتبة الـ 33 بين أعلى 35 عملة في العالم تداولا في سوق التعاملات المالية خلال العام الجاري، حيث احتل ذات المركز في الأعوام 2004، و2007، و2010، ثم هبط إلى المركز الـ34 في 2013، قبل أن يصعد إلى المركز الـ26 في 2016.

وجاء الدرهم الإماراتي في المرتبة الـ31 بين أعلى 35 عملة في العالم تداولا بحصة في سوق التعاملات المالية، إذ كان في المركز الـ55 بين العملات المتداولة عالميا عام 2004، ثم في المركز الـ57 عام 2007، والمركز ذاته عام 2010، ثم في المركز الـ41 عام 2013، ثم الـ39 في 2016، قبل أن يصعد إلى المركز الـ31 في 2019.

وإرتفعت أحجام التداول اليومي للعملات العالمية بشكل حاد منذ 2016، وظهر الدرهم الإماراتي في المرتبة الـ31 أعلى ضمن 35 عملة في العالم تداولا.

ولم تظهر الدراسة الاستقصائية لبنك التسويات، الذي يعد البنك المركزي للبنوك المركزية في العالم، عملة أخرى لدولة عربية على القائمة باستثناء عملتي السعودية والإمارات.