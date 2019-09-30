السطو على منزل كاسيميرو أثناء مشاركته في ديربي مدريد

بات البرازيلي كاسيميرو، لاعب وسط ريال مدريد، أحدث ضحايا السطو على لاعبي كرة القدم في إسبانيا، خلال مشاركته في مباراة ديربي العاصمة ضد أتلتيكو مدريد.

كاسيميرو شارك بشكل أساسي في تعادل ريال مدريد مع غريمه التقليدي أتلتيكو مدريد بنتيجة 0-0، مساء السبت، في الجولة السابعة من منافسات الدوري الإسباني، وكان أحد أبرز نجوم اللقاء.

ووفقا لصحيفة "آس" الإسبانية، فإن منزل اللاعب البرازيلي في العاصمة الإسبانية مدريد تعرض للسطو خلال مشاركته في المباراة.

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وخلال تعرض منزل كاسيميرو للسطو كان أفراد عائلته بالداخل، إلا أن أحدهم لم يتعرض لأي سوء على خلفيته.

وتم إبلاغ نجم ريال مدريد بعملية السطو بعد المباراة، واصطحبته الشرطة إلى منزله فور انتهائها للاطمئنان على أسرته.

ولم يكن كاسيميرو أول اللاعبين الذين يتعرضون للسطو خلال مشاركتهم مع أنديتهم أو منتخبات بلادهم في إسبانيا، حيث سبقه إلى ذلك العديد من اللاعبين.

وكان ألفارو موراتا، مهاجم أتلتيكو مدريد، آخر من تعرضوا لتلك الحوادث، كما سبقه إلى ذلك جيرارد بيكيه وجوردي ألبا وآرثر ميلو، لاعبو برشلونة الإسباني، وغيرهم من اللاعبين.