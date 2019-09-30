المدني: السيطرة على حريق قطار الحرمين وجاري التبريد

2019-09-30

متابعات الخليج 365 - جدة

أعلن الدفاع المدني في جدة، السيطرة على حادث حريق قطار الحرمين، موضحًا أن العمل جارٍ بعملية التبريد.

في وقت سابق، أعلنت صحة جدة ارتفاع عدد حالات الإصابة نتيجة حريق محطة القطار إلى 11 حالة، مشيرة إلى مشاركة 16 فرقة طبية ميدانية من الصحة والقطاعات الحكومية الأخرى.

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وقالت صحة جدة: إن حالات الإصابة تبلغ 11 حالة، وهي كالتالي: حالتان تم علاجهما بالمستشفى وتم خروجهما، وحالة واحدة خرج تحت مسؤوليته، وثماني حالات مستقرة ما زالت في المستشفى تتلقى العلاج.

وشددت صحة جدة على أهمية لبس الكمامات عند الخروج من المنزل، أثناء موجة التلوث الناتج من الأدخنة أو الغبار؛ حيث إنه من الممكن أن يسبب التلوث إلى تهييج الجهاز التنفسي.