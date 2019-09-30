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2019-09-30 منصور بن متعب يصل باريس للمشاركة في تشييع جثمان جاك شيراك متابعات الخليج 365 - واس نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – ، وصل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين ، اليوم إلى العاصمة الفرنسية باريس ، للمشاركة في مراسم تشييع جثمان الرئيس الفرنسي الراحل جاك شيراك.

وكان في استقبال سموه في مطار باريس بورجيه ، معالي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى فرنسا الدكتور خالد بن محمد العنقري، وعدد من منسوبي السفارة.









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