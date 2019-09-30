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السيطرة على 75 % من حريق محطة قطار الحرمين
متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة
أعلن الدفاع المدني في منطقة مكة المكرمة، أنه تمت السيطرة على حريق محطة قطار الحرمين بنسبة 75% حتى نهاية يوم أمس الأحد.
في وقت سابق، أعلنت صحة جدة ارتفاع عدد حالات الإصابة نتيجة حريق محطة القطار إلى 11 حالة، مشيرة إلى مشاركة 16 فرقة طبية ميدانية من الصحة والقطاعات الحكومية الأخرى.
وقالت صحة جدة: إن حالات الإصابة تبلغ 11 حالة، وهي كالتالي: حالتان تم علاجهما بالمستشفى وتم خروجهما، وحالة واحدة خرج تحت مسؤوليته، وثماني حالات مستقرة ما زالت في المستشفى تتلقى العلاج.
وشددت صحة جدة على أهمية لبس الكمامات عند الخروج من المنزل، أثناء موجة التلوث الناتج من الأدخنة أو الغبار؛ حيث إنه من الممكن أن يسبب التلوث إلى تهييج الجهاز التنفسي.
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