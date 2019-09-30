ميليشيا الحوثي تروج لانتصارات وهمية والإرياني يكشف الأسباب

2019-09-29

متابعات الخليج 365 - الرياض

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أكد وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، أن ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران تروج لانتصارات وهمية بهدف التغطية على مأزقها السياسي والعسكري وعزلتها الشعبية ورفع الروح المعنوية المنهارة لعناصرها وإظهار قدرتها على تحقيق إنجاز على الأرض والاستمرار في حربها بالوكالة لصالح أسيادها في طهران والتشويش على جريمة الاستهداف الإيراني لمعملي شركة أرامكو.

وتابع الإرياني أن ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران استخدمت في مزاعمها مخزونها من مشاهد الفيديو والأسرى لمحاولة التفاف فاشلة نفّذته قبل أشهر على عدد من كتائب لواء الفتح في محور كتاف، وقد تم في حينه وبدعم من طيران التحالف العربي فك الحصار والتعامل مع عناصر الميليشيا والقضاء بشكل كامل على ما يسمى لواء الصماد 3.