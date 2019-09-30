الان تتابع السيطرة على حريق قطار الحرمين وبدء عملية التبريد والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أعلن الدفاع المدني في جدة، السيطرة على حادث حريق قطار الحرمين وجاري العمل بعملية التبريد.
ودعت صحة جدة إلى الابتعاد عن أدخنة حريق محطة القطار بجدة قدر الإمكان، خشية الإصابة بالأمراض الصدرية في ظل استمرار الحريق وتصاعد الدخان.
وأعلن قطار الحرمين، عن إيقاف رحلات القطار حتى إشعار آخر، حرصًا على سلامة المسافرين، وخصص للمواطنين رقم 920004433 للاستفسار.
وجاء ذلك بالتزامن مع مواصلة قوات الدفاع المدني بمساندة طيران الأمن بجدة، مكافحة حريق قطار الحرمين بالسليمانية، فيما أعلنت المديرية العامة للشؤون الصحية بجدة، نقل 5 مصابين إثر حريق محطة القطار إلى المستشفى.
وكانت إدارة مرور جدة، ناشدت الجميع بالابتعاد عن موقع حريق قطار الحرمين، ونشرت الإدارة في بيان لها اليوم الأحد، قائمة بالطرق البديلة لطريق الحرمين ومنها طريق الأمير محمد بن عبدالعزيز، فلسطين، الملك عبدالله، الجامعة، الملك عبدالعزيز (شمال – جنوب).
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