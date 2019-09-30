المقطوعة في الضمان الإجتماعي شهر صفر 1441 عبر السجل المدني

المساعدة المقطوعة هي ما يشغل الآلاف من المستفيدين الذين هم على قوائم الانتظار، حيث يترقب المواطنين أن يتم إيداع الدفعة الجديدة من الدعم من خلال وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، هذا وتتميز تلك المقطوعة كونها أحد البرامج التي تعمل على مساعدة الأسر السعودية التي تعاني من الآثار السلبية التي تمر بها تلك الأسر بفعل الإصلاحات الإقتصادية التي تقوم بها دولة المملكة، وذلك للعمل على تحسين المستوى الاقتصادي والتنموي في المملكة، وتطبيق رؤية المملكة في سبيل التطور والتنمية وتقليل إستهلاك النفط كدخل أساسي للدولة.

الفئات المستفيدة من المساعدة المقطوعة

عينت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية فئات معينة من أجل الإستعلام من المساعدة التي تقدمها وكالة الضمان الإجتماعي، وقد نوهت الوزارة على أن الفئات تشمل الأسر ذات الدخل المنخفض او الأسر التي لا دخل لها، بالإضافة إلى الأسر التى غاب عنها عائلها، وأسر السجناء، والأسر التى لا تقدر على مواجهة غلاء المعيشة.

الإستعلام والفحص عن موعد إيداع المقطوعة 1441 شهر صفر

كشفت وزارة العمل والتنمية في السعودية على انه يجب إتباع البوابة الإلكترونية التابعة لوكالة الضمان، وذلك من اجل الحصول على المواعيد الرسمية التي سوف تكشف عنها الوزارة في حال جد إى جديد في فيما يتعلق بتوقيت إيداع المساعدة المالية، وقد نفت الوزارة كل ما يتعلق بصرف المساعدة خلال الأيام القادمة، وقد نوهت على ضرورة إتباع الموقع الإلكتروني للكشف ومعرفة الموعد الرسمي.