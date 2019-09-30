مخالفات لائحة الذوق العام وألية سداد الغرامات المالية على المواطنين…

إقرار مخالفات لائحة الذوق العام في المملكة العربية السعودية والتي تضم 19 مخالفة، كما تم توضيح ألية سداد الغرامات المالية الموقعة على المخالفين سواء كان مواطن أو مقيم، وطريقة تطبيق الغرامة وفق تصنيف المخالفات والجهة المنوط بها تحرير مخالفة بالواقعة، وتأتي اللائحة من أجل لتحقيق العديد من الأهداف وعلى رأسها تعزيز القيم وتحقيق مزيد من الانضباط السلوكي للأفراد والحفاظ على المنشآت العامة والخاصة.

الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف أقر ضوابط تطبيق مخالفات لائحة الذوق العام ، حيث نص النظام على أن تتولى وزارة الداخلية بالتعاون مع الهيئة السعودية للسياحة والتراث الوطني والجهات الأخرى المعنية، تصنيف المخالفات وتحديد قيمة الغرامات، وبالفعل تم إصدار جدول المخالفات المتضمن على 19 مخالفة بقيمة غرامة تبدأ من 50 ريال، وقد تصل إلى 6000 ريال في على حسب التصنيف وإعادة تكرار ارتكاب نفس المخالفة.

جدول مخالفات لائحة الذوق العام

تشمل قائمة المخالفات حالات ارتداء اللباس غير اللائق، أو ثياب النوم أو الثياب الداخلية، أو أي ملابس قد تحمل صور أو إشارات أو عبارات عنصرية، أو تخدش الحياء أو تشجع على تناول الممنوعات في الأماكن العامة، كذلك الكاتبة أو الرسم على جدران الأماكن العامة أو سائل النقل، وحالات البصق على الأرض أو إلقاء المخالفات في غير أماكنها، وقائمة المخالفات في الجدول التصنيف المبين أدناة.

توقيع مخالفة وغرامة الذوق العام

الجهة المعنية بتطبيق أو توقيع المخالفات هي الشرطة السعودية، ويتم تحرير المخالفة على رقم هوية أو إقامة المواطن أو المقيم، ويحق للمتضرر من المخالفة المطالبة بحقة، ولمن صدر بحقة المخالفة يمكنه التظلم أمام دائرة الذوق العام ومكانها بالمحاكم الإدارية المختصة، على أن يتم سداد قيمة المخالفة إلكترونيا عن طرق طرق السداد، كما نصت الضوابط على انه لا يجوز توقيع عقوبة على أي سلوك لم ينص عليه في قائمة المخالفات.