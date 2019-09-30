من هو ممدوح مشعل العلي؟ قاتل اللواء عبد العزيز الفغم حارس الملك سلمان

أصدرت شرطة مكه بيانا أعلنت فيه عن تفاصيل مقتل اللواء عبد العزيز الفغم الحارس الشخصي للملك سلمان بن عبد العزيز، حيث قال المتحدث الإعلامي بشرطة مكه المكرمة، أنه أثناء قيام اللواء عبد العزيز الفغم قام مساء يوم السبت الماضي 29/1/1441 هجرية بزيارة أحد أصدقائه فيصل بن عبد العزيز السبتي بمنزله بحي الشاطىء بمحافظة جدة، دخل عليهما صديق لهما وهو ممدوح بن مشعل آل علي.

وأشارت شرطة مكه أنه أثناء زيارة اللواء عبد العزيز بن بداح الفخم لمنزل صديقه فيصل بن عبد العزيز السبتي حدث نقاش بينه وبين صديقهما الثاني ممدوح بن مشعل آل علي، حيث تطور هذا النقاش، خرج على اثره ممدوح بن مشعل آل على لخارج، إلا أنه وبعد فترة وجيزه عاد مرة ثانية ومعه سلاح ناري أطلق من خلاله النار على اللواء عبد العزيز الفغم، مما أدي ذلك إلى إصابة اللواء عبد العزيز الفغم واثنين من الموجودين بالمنزل وهم:- شقيق صاحب المنزل ، وأحد العاملين بالمنزل وهو شخص فلبيني الجنسية.

وأضاف بيان شرطة مكه بأنه أثناء توجه الجهات الأمنية للموقع الذي يختبىء فيه الجاني ممدوح بن مشغل آل على تحصن بالموقع، ثم بادر بإطلاق النار على الجهات الأمنية ، الأمر الذي أدي إلى قيام الجهات الأمنية بإطلاق النار فأردته قتيلاً، وقد أسفر ذلك عن الآتي:-

1- مقتل ممدوح بن مشعل آل على يد الجهات الأمنية.

2- استشهاد اللواء عبد العزيز الفغم حارس الملك سلمان بن العزيز جراء إصابته من إطلاق النار.

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3- إصابة تركي بن العزيز السبتي سعودي، جيفري دالفينو ساربوز ينغ فلبيني الجنسية، وإصابة خمسة أخرين من رجال الأمن بسبب قيام الجاني بإطلاق النار العشوائي على رجال الآمن وهو ما أدي إلى التعامل معه

من هو ممدوح بن مشعل آل علي؟

هو ابن الدكتور مشعل ممدوح آل علي،عضو الشوري في المملكة العربية السعودية ، الذي غرد بتدوينه له على موقع التواصل الاجتماعي حول مقتل حارس الملك سلمان اللواء عبد العزيز الفغم كالتالي :-