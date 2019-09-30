لائحة الذوق العام في السعودية وقيمة غرامة المخالفات وألية السداد

أقرت وزارة الداخلية لائحة الذوق العام الجديدة لتطبق رسمياً بداية من السبت الماضي 28 سبتمبر2019، وذلك عقب موافقة وزير الداخلية الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف على ضوابط تطبيق اللائحة، والتي شملت تحديد 19 مخالفة يعاقب مرتكبها بدفع غرامة مالية وتوقيع مخالفة بمعرفة عناصر الشرطة السعودية، وسنتعرف على ألية توقيع الغرامات المالية على المخالفين من يقم بارتكاب واحدة من المخالفات المنصوص عليها فقط باللائحة، والتي تأتي بالتزامن مع الإعلان عن التأشيرة السياحية السعودية وما تشمله من ضوابط، لفتح أبواب المملكة أمام السائحين من مختلف الديانات، مع تخفيف القيود التي كانت مفروضة من قبل خاصة على قدوم المرأة بمفردها للمملكة.

تصنيف مخالفات لائحة المحافظة على الذوق العام ومقدار الغرامات المالية المواقعة على من يرتكب أياً من المخالفات، والتي سنسردها فيما بعد بالتفصيل ويبلغ عددها 19 مخالفة، مع توضيح طريقة السداد الإلكتروني، وما سيتبع ذلك من إجراءات يقوم بها المخالف لإزالة الآثار المترتبة على المخالفة، دشنت بهدف تحقيق المزيد من الانضباط والرقي، وتعزز حماية القيم والثقافة المجتمعية السعودية، وستطبق على المواطنين والوافدين على حد سواء، والآن دعونا نتعرف على ما هي مخالفات لائحة الذوق العام التي أقرت وبدء العمل بها بالفعل لتجنب توقيع العقوبة النظامية.

مخالفات لائحة الذوق العام الجديدة

بلغ عدد المخالفات التي تم إقرارها في لائحة الذوق العام السعودية 19 مخالفة بغرامات مالية بحد أدنى 50 ريال وتصل قيمة الغرامة إلى 3000 ريال، والجهة المنوط بها توقيع الغرامة هم رجال الشرطة السعودية فقط كما ذكرنا، ولا يتم توقيع غرامة على مواطن أو مقيم خارج جدول المخالفات والذي يشمل ما هو مبين أدناة.

التصرفات الخادشة للحياء

رفع صوت الموسيقى بداخل الأحياء السكنية.

تشغيل الموسيقى في أوقات الصلاة.

البصق وإلقاء القمامة في غير الأماكن المخصصة لذلك.

تجاوز الحواجز في الدخول للأماكن العامة.

إشغال مرافق ومقاعد كبار السن وذوي الظروف الخاصة.

ارتداء الملابس الداخلية أو ثياب النوم في الأماكن العامة.

تصوير الأشخاص بكل مباشر وبدون استئذانهم

ارتداء ملابس تحمل صور وعبارات أو نعرات عنصرية وكذلك شعارات الترويج إلى الإباحية أو تعاطي الممنوعات في الأماكن العامة.

باقي المخالفات التي وردت في لائحة الذوق العام وقيمة الغرامات المالية لكل مخالفة للمرة الأولى أو في حالة التكرار يمكن التعرف عليها من جدول المخالفات المرفق.

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ألية تحرير مخالفة الذوق العام

الجهة المنوط به ضبط وتوقع مخالفات الذوق العام هي الشرطة السعودية، حيث يتم تحرير مخالفة برقم هوية أو إقامة المخالف، على أن يكون السداد لقيمة المخالفة بشكل إلكتروني، وعلى المخالف إزالة أثار المخالفة إصلاح الأضرار المتسببة عنها.