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محمد بن مسعود - الدمام - انتقلت إلى رحمة الله، والدة الدكتور ناصر أبوجبيهة العصيمي مدير تعليم الليث سابقًا ومحافظ رنية سابقًا، والشيخ غازي أبوجبيهة، واللواء مهندس عبدالله العصيمي، والعميد أحمد العصيمي.
رحمها الله وأسكنها فسيح جناته، والصلاة غدًا بعد صلاة العصر في الحرم المكي، والعزاء بمنزل الدكتور بجدة.
30 سبتمبر 2019 - 1 صفر 1441 12:42 AM
انتقلت إلى رحمة الله، والدة الدكتور ناصر أبوجبيهة العصيمي مدير تعليم الليث سابقًا ومحافظ رنية سابقًا، والشيخ غازي أبوجبيهة، واللواء مهندس عبدالله العصيمي، والعميد أحمد العصيمي.
رحمها الله وأسكنها فسيح جناته، والصلاة غدًا بعد صلاة العصر في الحرم المكي، والعزاء بمنزل الدكتور بجدة.
، والدة "العصيمي" مدير تعليم الليث ومحافظ رنية سابقًا.. إلى رحمة الله ،
المصدر : الخليج 365
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