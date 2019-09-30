شكرا لقرائتكم خبر عن في مقطع منسوب لابنة الفغم.. بيتان من الشعر تختصران حزن الشعب السعودي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" ( جدة) تداول مغردون مقطعاً صوتياً نُسب لابنة الراحل عبدالعزيز الفغم، وتلقي صاحبة المقطع، بصوت يتهدج حزناً، بيتين من الشعر ترثي فيهما الراحل ‬⁩ وتعزي الملك سلمان والشعب السعودي في وفاته، وتختتم المقطع بقولها «رحم الله والدي عبدالعزيز الفغم» وقالت في البيتين: تداول مغردون مقطعاً صوتياً نُسب لابنة الراحل عبدالعزيز الفغم، وتلقي صاحبة المقطع، بصوت يتهدج حزناً، بيتين من الشعر ترثي فيهما الراحل ‬⁩ وتعزي الملك سلمان والشعب السعودي في وفاته، وتختتم المقطع بقولها «رحم الله والدي عبدالعزيز الفغم» وقالت في البيتين: قفلوا بعد الفغم كل المحاضر Advertisements آه يا غبني عليه ويا وجودي عظم الله أجر حمران النواظر والملك سلمان والشعب السعودي



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