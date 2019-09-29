تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة اليوم صورة لوالد الفقيد اللواء عبد العزيز الفغم حارس الملك رحمه الله وهو في الطائرة متجهًا إلى مكة للصلاة على ابنه في الحرم المكي.
وأبانت الصورة ملامح الحزن التي اكتست على وجه الأب. وقدم المغردون التعازي لأهل الفقيد وأعربوا عن حزنهم الشديد برحيل حارس الملوك.
كانت هذه تفاصيل خبر صورة متداولة لوالد الفقيد “الفغم” وهو في الطائرة متجهًا إلى مكة للصلاة على ابنه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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