بالصور.. أمطار مكة تعيد انتشار فرق الإنقاذ ودوريات السلامة

هطلت أمطار غزيرة إلى متوسطة على مكة المكرمة والمراكز التابعة لها، اليوم الأحد. وأوضح المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة الرائد نايف الشريف؛ أن الإدارة العامة للدفاع المدني أعادت تمركز وانتشار فرق الإنقاذ ودوريات السلامة والمعدات المساندة في الميادين والمواقع المحددة مسبقا احترازيا.

وتم تمرير البلاغ إلى الجهات المعنية للاستعداد والتهيؤ وتشغيل غرفة التنسيق بحضور مندوبي الطوارئ لدى الجهات ذات العلاقة، ولم ينجم عن الحالة أي بلاغات أو وقوع إصابات. وأهابت المديرية العامة للدفاع المدني بالمواطنين والمقيمين أخذ الحيطة والحذر، والابتعاد عن مجاري الأودية وتجمعات المياه، والابتعاد عن الأجسام المتحركة وغير الثابتة عند هبوب الرياح، ومراعاة احتمالية حدوث جريان للسيول المنقولة، والابتعاد عن مسارها.

وطبقت إدارة الدفاع المدني بمكة المكرمة، اليوم، خطة الطوارئ والأمطار المعدة مسبقًا، وتضمنت نشر الوحدات في الميادين المحددة احترازيًّا بعد تلقي مركز التحكم والتوجيه تحذيرًا متقدمًا من الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة يفيد بهطول أمطار مصحوبة بزوابع رعدية على أجزاء من العاصمة المقدسة.