أقروا بـ33 جريمة.. «شرطة الشرقية» تكشف جنسية «عصابة الخمسة»

كشف المتحدث باسم شرطة المنطقة الشرقية، اليوم الأحد، عن ملابسات ضبط تشكيل عصابي، تخصص في سرقة منازل ومركبات وسلب العمالة تحت تهديد السلاح الأبيض، موضحًا أن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، وفقًا لإجراءات البحث والتحرّي والاستدلال، أسفرت عن ضبط التشكيل المذكور.

وقالت متحدث الشرطة، إنه تم ضبط التشكيل العصابي المكون من خمسة متهمين -جميعهم مواطنون في العقد الثالث والرابع من العمر- بعد توافر الدلائل على تورُّطهم في سرقة عدد من المنازل والمركبات وسلب العمالة تحت تهديد السلاح الأبيض.

وتابع: «مباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقهم أقروا بارتكاب ١٣ جريمة سرقة منازل و٢٠ جريمة نشل بالإضافة إلى سرقة مركبتين لاستخدامها في تنفيذ جرائمهم في مدينة الدمام، وضُبط بحوزتهم بعض المسروقات من مصاغات ذهبية؛ حيث جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم».

وأكدت شرطة المنطقة الشرقية حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الجهات الأمنية ستعمل بكل قوّة وحزم وصرامة لردع كل من تسوّل له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره.