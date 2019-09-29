الخدمة المدنية تجدِّد تذكيرها بموعد اختبار القدرات المعرفية للنساء

جددت وزارة الخدمة المدنية، موعد تطبيق اختبار القدرة المعرفية للنساء، المتقدمات على الوظائف الإدارية، خلال مرحلته الثانية.

وأشارت الوازرة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل »تويتر«، إلى أن اختبار القدرة المعرفية للنساء للوظائف الإدارية سوف يطبق بتاريخ 2 صفر 1441 هـ.

وجاء إيضاح الوزارة ردًا على استفسار من إحدى النساء، التي قالت في سؤالها «متى سيتم تعديل نظام درجات المتقدم في الموقع بعد إلزام النساء باختبار القدرة المعرفية؟».

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وكانت وزارة الخدمة المدنية أوضحت في وقت سابق، أن اختبار القدرة المعرفية يعد متطلبًا للتقدم على مفاضلات الوظائف الإدارية للرجال والنساء من حملة البكالوريوس والماجستير، مشيرة إلى أن المرحلة الثانية من الاختبار بالنسبة للنساء ستبدأ في 2 صفر 1441 هـ، بينما المرحلة الثالثة والخاصة بالرجال والنساء من تاريخ ٢٨/٥/ ١٤٤١وحتى ١/ ٦/ ١٤٤١.

وتسعى وزارة الخدمة المدنية من تطبيق اختبار القدرة المعرفية للوظائف الإدارية لتحقيق مبدأ العدالة والمساواة بين كل المتقدمين من خريجي المؤسسات التعليمية المختلفة الحكومية والأهلية المحلية والخارجية.

ودعت الوازرة جميع الحاصلين على الدرجة الجامعية من التربويين وغير التربويين من كلا الجنسين، الذين يرغبون بالتقدم على المفاضلات الإدارية، التسجيل وأخذ موعد للاختبار على موقع المركز الوطني للقياس (قياس).