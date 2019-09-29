بالصور.. ضبط معمل مخالف داخل نادٍ رياضي خاص في حائل

أعلنت وزارة التجارة، مساء اليوم الأحد، ضبط معمل مخالف لإنتاج الخبز يقع داخل أحد الأندية الرياضية الخاصة في حائل.

وأضافت التجارة، عبر حسابها بموقع التواصل تويتر، إن المعمل الواقع داخل النادي الرياضي الخاص، كان ينتج خبزًا ناقص الوزن؛ حيث استغلته عمالة وافدة مخالفة، في تخزين الدقيق وإنتاج الخبز بوزن ناقص قبل توزيعه، دون وجود اشتراطات صحية وعدم الحصول على التراخيص اللازمة.

وأضافت التجارة أنه ‏تم تسليم 13 من العمالة المخالفة وبمهن مختلفة، ولا يحملون شهادات صحية للجهات المختصة، وتم إغلاق الموقع واستدعاء المنسوبين له لإكمال الإجراءات النظامية بحقهم.