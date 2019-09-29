بالفيديو.. تشييع جثمان اللواء عبدالعزيز الفغم من الحرم المكي

شيع مساء اليوم الأحد، عقب صلاة العشاء بالحرم المكي، جثمان اللواء بالحرس الملكي عبدالعزيز الفغم، الذي استشهد إثر حادث إطلاق نار داخل منزل أحد أصدقائه بجدة.

وشارك الآلاف من المصلين بالحرم المكي في صلاة الجنازة، خاصةً زملاءه في الحرس الملكي والمواطنين، وسط هطول أمطار على مكة المكرمة، قبل أن يدفن في مقبرة «العدل» ليوارى الثرى.

وذكرت تقارير إعلامية ونشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، أن الشيخ بداح الفغم، تلقى التعازي من الحضور.

وأم صلاة العشاء الشيخ عبدالرحمن السديس، وأعقبتها صلاة الجنازة على جثمان الشهيد اللواء عبدالعزيز الفغم.

وكشفت شرطة منطقة مكة المكرمة، عن تفاصيل الحادث، في بيان لها على لسان المتحدث الإعلامي باسمها، الذي أعلن استشهاد اللواء بالحرس الملكي عبدالعزيز بن بداح الفغم، جراء إصابته بطلق ناري خلال زيارته لصديقه تركي بن عبدالعزيز السبتي، بمنزله بحي الشاطئ بمحافظة جدة.

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وأشار متحدث شرطة مكة، إلى أنه في مساء يوم السبت الموافق 29/1/1441هـ، وعندما كان اللواء بالحرس الملكي عبدالعزيز بن بداح الفغم، في زيارة لصديقه تركي بن عبدالعزيز السبتي، بمنزله بحي الشاطئ بمحافظة جدة، دخل عليهما صديق لهما يدعى ممدوح بن مشعل آل علي، وأثناء الحديث تطور النقاش بين اللواء (عبدالعزيز الفغم) و(ممدوح آل علي) فخرج الأخير من المنزل، وعاد وبحوزته سلاح ناري وأطلق النار على اللواء عبدالعزيز الفغم؛ ما أدى إلى إصابته واثنين من الموجودين في المنزل، هما شقيق صاحب المنزل، وأحد العاملين من الجنسية الفلبينية.

وأوضح أنه عند مباشرة الجهات الأمنية للموقع الذي تحصن بداخله الجاني، بادرها بإطلاق النار رافضًا الاستسلام، الأمر الذي اقتضى التعامل معه بما يحيد خطره، وأسفر ذلك عن مقتل الجاني على يد قوات الأمن، واستشهاد اللواء عبدالعزيز الفغم بعد نقله إلى المستشفى جراء إصابته من رصاص الجاني.

من جانبه، نعى وزير الدولة لشؤون الخارجية عادل الجبير، اللواء عبدالعزيز الفغم، مشيرًا إلى أنه قضى حياته في خدمة القيادة بإخلاص وتفانٍ.

وقال الجبير، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل تويتر: «أحزنني خبر وفاة أخي اللواء عبدالعزيز الفغم، أسأل الله أن يرحمه ويدخله فسيح جناته.. قضى حياته العملية في خدمة القيادة بإخلاص وأمانة وتفانٍ، وعرفت فيه الأخلاق الرفيعة.. التعازي لوالده العزيز وأسرته الكريمة».