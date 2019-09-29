بالصور.. «الملكية الفكرية» تتعقب «منتهكي الحقوق» وتضبط محلات تجارية

نفذت الهيئة السعودية للملكية الفكرية، اليوم الأحد، حملة تفتيشية موسعة لضبط المحلات التجارية التي تخالف أنظمة حقوق الملكية الفكرية، وخاصةً نظام حماية حقوق المؤلف، وحذرت –وفق المهام والاختصاصات– من الترويج أو الاتجار بأي منتج ينتهك حقوق الملكية الفكرية.

كما حذرت الهيئة من «أي تصرف يخالف أنظمة الملكية الفكرية، وبيَّنت العقوبات النظامية المترتبة على تلك المخالفات»، وأكدت أنها لن تتهاون في تطبيق العقوبات الرادعة في هذا الشأن، سعيًا إلى الإنفاذ الفعَّال لحقوق الملكية الفكرية.

وحددت الهيئة مجال البرمجيات والمصنفات الأدبية والفنية، والعلامات التجارية. وتأتي مرحلة الإنفاذ لاحترام حقوق الملكية الفكرية بعد حملات توعوية عديدة نفذتها الهيئة بالشراكة مع الجهات المعنية للتوعية باحترام حقوق الملكية الفكرية والعقوبات المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح المنظمة لذلك.

واستمرارًا للجهود التي تقوم بها الهيئة لحماية حقوق الملكية الفكرية من الانتهاكات، فقد تم خلال الحملة الميدانية ضبط بعض المحلات التجارية بمدينة الرياض، اتضح أنها تتجر في أجهزة تنتهك حقوق الملكية الفكرية يُحظر استغلالها بأي نوع من أنواع الاستغلال أو الترويج لها.

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وتم التحفظ على الأجهزة المضبوطة تمهيدًا لاستكمال باقي الإجراءات النظامية لإيقاع العقوبات المستحقة؛ للحد من انتشار هذا النوع من الانتهاكات التي يعاني منها العالم بأجمعه.

وكشف المدير التنفيذي لإدارة احترام الملكية الفكرية بالهيئة ياسر الدباسي، عن أن الحملة التي نظمتها الهيئة امتداد للجولات الميدانية المعتادة والمفاجئة لمفتشي الهيئة على المنشآت العامة والمحلات التجارية التي تستخدم في نشاطها أيًّا من المصنفات الفكرية.

وأكد أن الهيئة عازمة على إرساء مبادئ احترام حقوق الملكية الفكرية، ومكافحة انتهاكات تلك الحقوق في الممارسات التجارية المخالفة، وهي عازمة أيضًا على ضبط أداء مقدمي الخدمات للسلع ذات الارتباط بحقوق الملكية الفكرية، بالتوعية المتواصلة، وبحملات التفتيش لضبط المخالفين وإيقاع العقوبات المستحَقَّة، بالتعاون مع الشركاء من القطاعين الحكومي والخاص بالمملكة.

وشددت الهيئة السعودية للملكية الفكرية على أنها لن تتهاون في محاسبة مخالفي الأنظمة واللوائح في جميع المجالات التي ترعى الهيئة حقوقها، ولن تتغاضى عن تلك التجاوزات والمخالفات، وأهابت بالمواطنين والمقيمين دعم جهود احترام حقوق الملكية الفكرية بالتواصل مع قنوات الهيئة الرسمية؛ وذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي @saipksa، والبريد الإلكتروني [email protected]، والرقم المباشر لخدمة العملاء 920000667، والإبلاغ عن كل من يقوم بعمل يخالف أنظمة حماية حقوق الملكية الفكرية بالمملكة.