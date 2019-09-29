الوزير «الجبير» ينعى اللواء عبدالعزيز الفغم بـ3 عبارات تلخص حياة الفقيد

نعى وزير الدولة للشؤون الخارجية، عادل الجبير، مساء اليوم الأحد، اللواء عبدالعزيز الفغم، مشيرًا إلى أنه قضى حياته في خدمة القيادة بإخلاص وتفانٍ.

وقال الجبير -عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل تويتر-: «أحزنني خبر وفاة أخي اللواء عبدالعزيز الفغم، أسأل الله أن يرحمه ويدخله فسيح جناته.. قضى حياته العملية في خدمة القيادة بإخلاص وأمانة وتفان، وعرفت فيه الأخلاق الرفيعة.. التعازي لوالده العزيز وأسرته الكريمة».

وكان المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة، قد أعلن استشهاد اللواء بالحرس الملكي عبدالعزيز بن بداح الفغم، جرّاء إصابته بطلق ناري خلال زيارته لصديقه تركي بن عبدالعزيز السبتي، بمنزله بحي الشاطئ بمحافظة جدة.

وأوضح متحدث شرطة مكة، في بيان صادر عنه اليوم، أنه في مساء يوم السبت الموافق 29/ 1/ 1441هـ، وعندما كان اللواء بالحرس الملكي عبدالعزيز بن بداح الفغم، في زيارة لصديقه تركي بن عبدالعزيز السبتي، بمنزله بحي الشاطئ بمحافظة جدة، دخل عليهما صديق لهما يدعى ممدوح بن مشعل آل علي، وأثناء الحديث تطوّر النقاش بين اللواء (عبدالعزيز الفغم) و(ممدوح آل علي) فخرج الأخير من المنزل، وعاد وبحوزته سلاح ناري وأطلق النار على اللواء عبدالعزيز الفغم، ما أدى إلى إصابته واثنين من الموجودين في المنزل، هما شقيق صاحب المنزل، وأحد العاملين من الجنسية الفلبينية.

وأضاف المتحدث باسم شرطة مكة، إلى أنه عند مباشرة الجهات الأمنية للموقع الذي تحصّن بداخله الجاني، بادرها بإطلاق النار رافضًا الاستسلام، الأمر الذي اقتضى التعامل معه بما يحيد خطره، وأسفر ذلك عن مقتل الجاني على يد قوات الأمن، واستشهاد اللواء عبدالعزيز الفغم، بعد نقله للمستشفى جراء إصابته من رصاص الجاني.