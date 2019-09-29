طلت أمطار متوسطة إلى غزيرة على كافة أرجاء العاصمة المقدسة، وأوضح المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة الرائد نايف الشريف، أنه لا توجد أي إصابات أو حالات أو بلاغات تم تسجيلها جراء الأمطار التي هطت، منوها بأنه تمت إعادة تمركز وانتشار فرق الإنقاذ ودوريات السلامة والمعدات المساندة في الميادين والمواقع المحددة مسبقا احترازيا، وتم تمرير البلاغ للجهات المعنية للاستعداد والتهيؤ وتشغيل غرفة التنسيق بتواجد مندوبي الطوارئ لدى الجهات ذات العلاقة. وأضاف الشريف أن المديرية العامة للدفاع المدني تهيب بالإخوة المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن مجاري الأودية وتجمعات المياه، والابتعاد عن الأجسام المتحركة وغير الثابتة عند هبوب الرياح ومراعاة احتمالية حدوث جريان للسيول المنقولة والابتعاد عن مسارها، راجين السلامة للجميع. فيما أكدت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بحدوث ‏تقلبات جوية على منطقة مكة المكرمة وبعض مناطق المملكة ⁩ابتداء من الثلاثاء وتستمر إلى الجمعة، داعية الجميع إلى توخي الحذر واتباع الإرشادات المعلنة من قبل الجهات المختصة عند وجود ظواهر جوية تستدعي ذلك، ومن خلال متابعة نشرات الطقس والإنذار المبكر للهيئة. ⁩



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أمطار مكة بلا إصابات أو بلاغات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.