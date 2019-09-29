حريق محطة قطار الحرمين يوقف الرحلات مؤقتا

اندلع حريق في محطة قطار السليمانية بجدة، أمس، في سقف المحطة وذلك بسبب ماس كهربائي، مما تسبب في اندلاع الحريق.

وعلى الفور، باشرت فرق الدفاع المدني الحادث، وعلمت «دوت الخليج» أن الحريق كان عبارة عن ماس كهربائي في أحد أسقف المحطة، وعلى الفور تطور الأمر، مما تسبب في انتشار النار بشكل كبير وبسرعة عالية، أدى إلى احتجاز عدد من الموظفين والمسافرين، وتوقفت الرحلات بين مكة وجدة ورحلات المدينة المنورة، وتمت الاستعانة بالطيران العمودي للمشاركة في إخلاء المصابين، وكان عدد المسافرين الذين تم إخلاؤهم ما يقرب من 8 آلاف مسافر غير الموظفين البالغ عددهم 500 كادر، إذ قضى على جزء كبير من المحطة فيما توقفت الرحلات إلى إشعار آخر. وقام محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد، بمرافقة الدفاع المدني في مباشرة الحريق الذي اندلع في سقف قطار الحرمين بالسليمانية، إذ وجّه باتخاذ التدابير اللازمة. وأكد مشروع قطار الحرمين السريع أن الحريق الذي نشب في محطة جدة كان في الـ12:35 ظهرا، وأن الفرق ما زالت تتعامل معه. في الوقت الذي أعلنت الطوارئ والأزمات أن مركز العمليات 911 سيطر على الحريق، وتم نقل 4 مصابين إلى المستشفيات بجدة، وأعلنت حالات الطوارئ في جميع المستشفيات، وتم علاج البقية المتضررين من الحريق.

وأوضح مدير الطوارئ والأزمات بصحة جدة، سامر أسره، أنه تم الاستنفار وإعلان الحالة «صفراء» في 3 مستشفيات بجدة، مشيرا إلى أن 8 فرق طبية وُجِدت في الموقع، إلى جانب فرق من الهلال الأحمر إذ أقامت منطقة لفرز الحالات، وما زالت الفرق الأرضية تباشر اندلاع الحريق، بينما طيران الأمن يقوم بعمليات الإطفاء الجوي.