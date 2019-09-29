جامعة أم القرى تنظم مؤتمر العمل الخيري



برعاية مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، تنظم جامعة أم القرى ممثلة في كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، بالشراكة مع مركز الهدى للدراسات الشرعية للعمل الخيري، مؤتمر «العمل الخيري.. مقاصده وقواعده وتطبيقاتها»، وذلك في قاعة الملك عبدالعزيز التاريخية بالعابدية، وسط مشاركة دولية واسعة. ويهدف المؤتمر إلى إبراز المقاصد الشرعية وتأصيلها للعمل الخيري، والنهوض بالمسار التجديدي لفقه العمل الخيري المعاصر في ضوء المقاصد والقواعد الشرعية، بالإضافة إلى تعزيز ريادة المملكة العربية السعودية في الأعمال الإنسانية والخيرية. وأوضح رئيس اللجنة العليا للمؤتمر مدير جامعة أم القرى عبدالله بافيل، أن أهمية مؤتمر العمل الخيري تكمن في تحقيقه مستهدفات رؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى تمكين القطاع غير الربحي وتعزيز تعاونه المشترك بين القطاعات الحكومة والأهلية، بالإضافة إلى تحفيز القطاع الخيري على تطبيق معايير الحكومة الرشيدة. من جانبه أفاد عميد كلية الشريعة والدراسات الإسلامية أمين عام المؤتمر رائد العصيمي، أن مجموع أوراق العمل البحثية التي وردت للجنة العلمية بلغت نحو 650 بحثا علميا قُدمت من 33 دولة، وأجيز 92 بحثا حُكمت من قبل اللجنة العلمية.

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