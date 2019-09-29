التأمين الصحي يغطي تطعيم الإنفلونزا ضمن منافع الوثيقة

500 ألف ريال
لفت المعارك، إلى أنّ حدود التغطية المالية لوثيقة التأمين الصحي تبلغ 500 ألف ريال، تغطي حزمة من المنافع تشمل جميع مصاريف الكشف الطبي والتشخيص والعلاج والأدوية ومصاريف التنويم بالمستشفى ومعالجة أمراض الأسنان واللثة، وفقا لجدول الوثيقة.
توفير التأمين الصحي
أوضح المتحدث باسم مجلس الضمان الصحي التعاوني، أن نظام الضمان الصحي التعاوني يُلزم صاحب العمل في القطاع الخاص بتوفير التأمين الصحي على جميع العاملين لديه وأفراد أسرهم وهم: الزوجة أو الزوجات، الأبناء الذكور حتى سن 25 سنة، البنات حتى الزواج، وحث المعارك جميع المؤمن لهم على ضرورة الوعي بحقوقهم التأمينية من خلال الاطلاع على نظام الضمان الصحي التعاوني واللائحة التنفيذية والوثيقة الموحدة، والاستفادة من قنوات الاتصال بالأمانة العامة للضمان الصحي المخصصة للرد على كافة التساؤلات وتلقي الملاحظات والمقترحات واستقبال الشكاوى، وذلك عبر إحدى القنوات التالية: الرقم الموحد 920001177، البوابة الإلكترونية www.cchi.gov.sa، البريد الإلكتروني [email protected]، أو تطبيق الهواتف الذكية، بالإضافة إلى قنوات التواصل الاجتماعي «تويتر، فيسبوك، لنكد إن» على الصفحات الرسمية للمجلس cchi.ksa.
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