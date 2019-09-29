دوت الخليج يودع الشهيد الفغم إلى مثواه الأخير

شيع دوت الخليج الشهيد اللواء عبدالعزيز بن بداح الفغم إلى مثواه الأخير بمقبرة شهداء الحرم، حيث أم المصلين على جنازة الفقيد إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس عقب تأديته صلاة العشاء من بالمسجد الحرام، وشارك في مراسم مواراة الفقيد اللواء الفغم بمقبرة شهداء الحرم وزير الحج والعمرة محمد صالح بنتن، والفريق أول ركن سهيل المطيري رئيس الحرس الملكي، وعدد من قيادات وأفراد الحرس الملكي والقطاعات العسكرية وجموع من ذوي الفقيد والمواطنين، وقد رثاه جميع المشاركين بمراسم العزاء، وعددوا مناقبه وأعماله في خدمة دينه وملوك هذا دوت الخليج المعطاء.



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