19 مليونا لمشاريع بلدية في المجاردة

تفقد أمين منطقة عسير وليد الحميدي، عددا من المشاريع الخِدْمية التي تعمل على إنجازها بلدية محافظة المجاردة ومتابعة سير عملها.

وأوضح الحميدي أن التكلفة الإجمالية للمشاريع بلغت 19 مليون ريال، ومن أبرزها مشاريع صيانة مبان ومرافق عامة، وإنشاء ساحات للبلدية، ومشاريع ضمن مبادرة،»أنسنة المدن» منها إنشاء حدائق، ومتنزهات عامة، وصيانة عدد من شوارع المحافظة، ومشروع سارية علم المملكة بطول 60 م مع الإنارة الجانبية. من جانب آخر، ضبطت أمانة عسير ممثلة ببلدية سلطان أكثر من 70 كجم من لحوم الأسماك الفاسدة في مدينة أبها، وعلى إثر ذلك تم إتلاف ما تم مصادرته، بعد التأكد من عدم صلاحيتها للاستخدام الآدمي. من جهة أخرى، نظمت أمانة عسير ممثلة بإدارة العامة للجودة الشاملة ورشة عمل لمراقبي الأمانة بعنوان «آلية تطبيق الجودة في نظام الحفريات» بحضور مساعد الأمين للتخطيط وخدمات الرخص الدكتور سعود أبو شايقة، وأوضح مدير عام الجودة عبدالعزيز السريعي أن الورشة تطرقت لعدد من المحاور، منها شرح الحلول المثالية لبعض السلبيات في حفريات المشاريع الخدمية.