تبادل الخبرات بين التقاعد وISSA

استقبل محافظ المؤسسة العامة للتقاعد محمد طلال النحاس في مكتبه الأمين العام للجمعية الدولية للضمان الاجتماعي «ISSA» مارسيلو أبو راميا.

وجرى خلال اللقاء بحث الجهود المشتركة في مجال التقاعد، وتبادل الخبرات والتجارب التي تهدف إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة لعملاء المؤسسة، كما تناول اللقاء شرحاً لإنجازات المؤسسة، والمبادرات والخدمات التي طرحتها في الآونة الأخيرة وفقاً لإستراتيجيتها 2022، الرامية إلى تقديم خدمات مميزة للمتقاعدين والمستفيدين والمشتركين، وتعزيز مفاهيم الحوكمة، وبناء قدرات متميزة في الاستثمار وإدارة المخاطر.

وأعرب مارسيلو أبو راميا عن شكره وتقديره لمحافظ المؤسسة على حفاوة الاستقبال، مشيداً بجميع الإجراءات والبرامج التي تقوم بها المؤسسة، مثمناً دورها البارز ومشاركتها الفاعلة في ورش العمل والمؤتمرات والفعاليات التي تنظمها الجمعية. وتعد الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي «ISSA» التي تأسست عام 1927م برعاية منظمة العمل الدولية، منظمة عالمية رائدة تجمع المؤسسات والهيئات والدوائر الحكومية التي تدير أي شكل من أشكال الضمان الاجتماعي، ويبلغ أعضاء الجمعية «322» منظمة من «156» دولة، وتهدف إلى التميز في إدارة الضمان الاجتماعي كأساس لأنظمة الضمان الاجتماعي التي يمكن الوصول إليها بسهولة، بحيث تصبح مستدامة وملائمة وشاملة اجتماعيًا ومنتجة اقتصاديًا.