21 سفيرا للتغيير يفعلون دور المصلحين في المجتمع

نظم برنامج رفع الوعي بالمصالحة، «أحد مشاريع مبادرة تفعيل منظومة المصالحة بمكتب تحقيق الرؤية بوزارة العدل»، في الرياض، منتداه الربعي الأول لملتقى «سفراء التغيير بالمصالحة» والذي ضم عددا من المرشحين والعاملين في المحاكم.

الخدمات العدلية

أوضحت وزارة العدل، أن المنتدى يأتي ضمن سعي الوزارة إلى الرقي بالخدمات العدلية التي تقدمها عبر عدد من المبادرات بمكتب تحقيق الرؤية، والتي كان من أهمها مبادرة تفعيل منظومة المصالحة، إحدى مبادرات الوزارة في برنامج التحول الوطني 2020؛ والهادفة إلى جعل المصالحة والوساطة الخيار المفضل لحل المنازعات عبر مكاتب المصالحة والوساطة المنتشرة في المحاكم بمختلف مناطق المملكة.

وأكدت وزارة العدل، أن المنتدى الذي حضره 21 سفيرا، يعد أحد مخرجات مشروع رفع الوعي بالمصالحة والذي سيشهد العديد من المبادرات لنشر ثقافة الصلح ورفع الوعي بين أفراد المجتمع ليكون الخيار المفضل في حل المنازعات.

وأشارت الوزارة إلى أن المنتدى هدف إلى الالتقاء بسفراء التغيير المرشحين من مركز المصالحة والمعنيين بـ«نشر مفهوم المصالحة للموظفين والمراجعين داخل المحاكم عبر مكاتب المصالحة»، والذين تم اختيارهم وفق معايير ليشملوا مكاتب المصالحة في مختلف محاكم مناطق المملكة.

تفعيل منظومة المصالحة

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اشتمل المنتدى على شرح مبادرة تفعيل منظومة المصالحة للسفراء المعينين وتبيان مخرجات مشروع رفع الوعي بها، إضافة إلى عرض خارطة الطريق الخاصة بتفعيل إدارة التغيير وحزم أعمالها، مما يهيئ للبدء بممارسة دور السفراء في رفع مستوى كفاءة المصلحين في مختلف مكاتب المصالحة في أنحاء المملكة لنقل الخبرات وإدارة المقاومة والتغذية الراجعة لنشر رسائل الوعي للشرائح المستهدفة.

شرح مبادرة تفعيل منظومة المصالحة للسفراء المعينين

تبيان مخرجات مشروع رفع الوعي بها

عرض خارطة الطريق الخاصة بتفعيل إدارة التغيير وحزم أعمالها

رفع مستوى رضى المستفيدين من خدمات المكاتب