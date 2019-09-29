انطلاقة 4 وجهات من المطار الجديد

يبدأ مطار الملك عبدالعزيز الجديد «الصالة 1» في تشغيل رحلات الخطوط السعودية الدولية إلى مطارات أربيل وشرم الشيخ وعمّان والإسكندرية، ليصل مجموع الوجهات 21 وجهة داخلية، و7 وجهات دولية، حيث سبق وأن تم الإعلان عن وجهات من قبل، هي أبوظبي والمنامة ومسقط.

وعلمت «دوت الخليج» أن النقل من المطار القديم سيكون بشكل تدريجي حتى نهاية عام 2019 الحالي، والبدء سيتم لرحلات الخطوط السعودية وفي المرحلة الأخيرة سيكون للرحلات البعيدة «أوروبا وأميركا». أما رحلات خطوط النقل الأخرى فستبدأ النقل إلى المطار الجديد نهاية العام 2019، بينما سيتم النقل من الصالة الأجنبية لشركات الخطوط الأجنبية خلال الربع الأول من 2020، وبعد ذلك يكون قد اكتملت عملية النقل تماما للصالة رقم 1 في المرحلة الحالية، وهناك مراحل أخرى حيث يوجد صالة رقم 2 ورقم 3، حتى تصل الطاقة الاستيعابية للمطار الجديد 100 مليون مسافر سنويا.

ستكون عملية النقل من المطار القديم بشكل تدريجي حتى نهاية العام الحالي

البدء برحلات الخطوط السعودية إلى الصالة رقم 1 في المرحلة الأولى

سيكون النقل في المرحلة الأخيرة لشركات خطوط أوروبا وأميركا

رحلات خطوط النقل الأخرى تبدأ النقل إلى المطار الجديد نهاية العام الحالي