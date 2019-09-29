93 % المفصحون من منسوبي الصحة

واصلت وزارة الصحة تطبيق سياسة الإفصاح وتعارض المصالح، حيث بلغت نسبة المفصحين من منسوبي الوزارة أكثر من 93%، وكانت «الصحة» خلال الربع الأخير من عام 2018، أعدت سياسة الإفصاح وتعارض المصالح والتي تم بناؤها وفقا لقرار مجلس الوزراء الموقر بهذا الخصوص. وبحسب ما ورد في مدونة السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة وعلى وجه الخصوص ما ورد في الباب الخامس والذي حمل عنوان «تعارض المصالح ومكافحة الفساد».

النزاهة والشفافية

أوضح وكيل وزارة الصحة للموارد البشرية عبدالرحمن العيبان أن التزام «الصحة» بما ورد في هذه المدونة، يُعد ترسيخا لمبادئ النزاهة، والشفافية، والإحساس بالمسؤولية، والحد من المخالفات المالية والإدارية، وبالتالي تعزيز ثقة المواطن بالخدمات التي تقدمها الوزارة، حيث تم تفعيل سياسة الإفصاح وتعارض المصالح من خلال إعداد وثيقة خاصة على نظام موارد، يلتزم من خلالها كل موظف بالوزارة بالإفصاح إلكترونيا، ويتعهد بمكافحة أوجه الفساد التي قد يتعرض لها أثناء قيامه بمهامه.

مرجعية موحدة

بين العيبان أن الوزارة أنشأت مكتبا للإفصاح وتعارض المصالح ليكون هناك مرجعية موحدة لمتابعة الوثيقة، واستمرارية تفعيلها، ومعالجة كافة البلاغات المتعلقة بها، مشيرا إلى أن من أبرز مهامه نشر مدونة السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة، ونظام مزاولة المهن الصحية، بين منسوبي «الصحة»، من خلال كافة الوسائل الممكنة، ومنها وسائل التواصل الداخلي، وإقامة ورش العمل في المناطق والمحافظات، وإنشاء وثيقة إلكترونية للإفصاح وتعارض المصالح على الخدمات الذاتية بنظام «موارد».