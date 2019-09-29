أمير نجران يتسلم طوابع اليوم الوطني التذكارية

تسلّم أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز في مكتبه بالإمارة، هدية مؤسسة البريد السعودي، المتمثلة في طوابع تذكارية أصدرها البريد، احتفاء بمناسبة اليوم الوطني، قدمها نيابة عن رئيس المؤسسة، مدير عام البريد بالمنطقة، إبراهيم محمد آل جعفر، حيث يتضمن الطابع 7 سنبلات ذهبية تشير إلى الملوك، الذين تولوا مقاليد الحكم، إضافة إلى سبعة مشاريع رئيسة في رؤية المملكة 2030. واستمع أمير نجران خلال اللقاء إلى إيجاز عن إنجازات بريد المنطقة خلال العام الماضي، والتي سجلت نسبة رضا من العملاء تزيد عن 98 %، حيث جرى نقل أكثر من 250 ألف مادة، و29 ألف وثيقة حكومية بين جوازات سفر ورخص إقامة وغيرها، وتسليم ألف و290 وثيقة تخرج من جامعة نجران إلى الخريجين والخريجات.



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