37.9 % ارتفاع رخص المحاميات

665 محاميا ومحامية
أشار التقرير إلى أن عدد المحامين والمحاميات المرخصين خلال النصف الأول من العام الحالي 2019، بلغ 665 محاميا ومحامية، ليرتفع عدد المقيدين في سجل المحامين الممارسين إلى 6394 محاميا ومحامية، منهم 5881 محاميا بنسبة 92%، فيما بلغ عدد المحاميات 513 محامية بنسبة 8% من إجمالي المحامين المرخص لهم من قبل الهيئة السعودية للمحامين، وحسب التقرير، فقد بلغ إجمالي المتدربين 13282، منهم 9749 متدربا بنسبة 73.4%، وبلغ عدد المتدربات 3533 متدربة بنسبة 26.6%.
إجمالي المحامين والمحاميات
5729
إجمالي المحامين والمحاميات عام 2018
6394
إجمالي المحامين والمحاميات عام 2019
665
محاميا عام 2019
المحامون
5357 إجمالي المحامين عام 2018
5881 إجمالي المحامين عام 2019
524 في 2019
المحاميات
372 إجمالي المحاميات عام 2018
513 إجمالي المحاميات عام 2019
141 في عام 2019
المتدربون والمتدربات
13282 متدربا ومتدربة
1496 خلال عام 2019
المتدربين
9749 الإجمالي
931 خلال عام 2019
المتدربات
3533 الإجمالي
565 خلال عام 2019
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