37.9 % ارتفاع رخص المحاميات

كشف تقرير صادر عن الهيئة السعودية للمحامين، أن عدد النساء الحاصلات على رخصة مزاولة مهنة المحاماة في المملكة خلال العام الحالي 2019 بلغ 141 محامية، ليصبح إجمالي عددهن 513 محامية مرتفعا بنسبة 37.9% من إجمالي المحاميات المرخص لهن من 2013، والذي تم السماح للنساء بمزاولة المحاماة، وحتى نهاية 2018 الذي بلغوا فيه 372 محامية. 665 محاميا ومحامية أشار التقرير إلى أن عدد المحامين والمحاميات المرخصين خلال النصف الأول من العام الحالي 2019، بلغ 665 محاميا ومحامية، ليرتفع عدد المقيدين في سجل المحامين الممارسين إلى 6394 محاميا ومحامية، منهم 5881 محاميا بنسبة 92%، فيما بلغ عدد المحاميات 513 محامية بنسبة 8% من إجمالي المحامين المرخص لهم من قبل الهيئة السعودية للمحامين، وحسب التقرير، فقد بلغ إجمالي المتدربين 13282، منهم 9749 متدربا بنسبة 73.4%، وبلغ عدد المتدربات 3533 متدربة بنسبة 26.6%. إجمالي المحامين والمحاميات 5729 إجمالي المحامين والمحاميات عام 2018 6394 إجمالي المحامين والمحاميات عام 2019 665 محاميا عام 2019 المحامون 5357 إجمالي المحامين عام 2018 5881 إجمالي المحامين عام 2019 524 في 2019 Advertisements المحاميات 372 إجمالي المحاميات عام 2018 513 إجمالي المحاميات عام 2019 141 في عام 2019 المتدربون والمتدربات 13282 متدربا ومتدربة 1496 خلال عام 2019 المتدربين 9749 الإجمالي 931 خلال عام 2019 المتدربات 3533 الإجمالي 565 خلال عام 2019



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