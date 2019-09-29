تطوير مركز صحي الحسيني بصبيا

دشن محافظ صبيا منصور الداود، مركز الحسيني الصحي، وذلك بعد الانتهاء من تجهيزه وتطويره، وتحسين بيئة العمل، بحضور مساعد مدير صحة جازان للتخطيط والتحول عواجي النعمي. واشتمل مشروع تطوير المركز الصحي على توفير الكوادر الطبية والفنية والإدارية، والتجهيزات الطبية، وتحسين الخدمات، والعيادات، وتوفير المستلزمات الطبية، والتي تهدف إلى المساهمة في تحسين الخدمات المقدمة للمستفيدين، وتوفير بيئة عمل محفزة للموظفين، وتعزيز أهمية التواصل الداخلي بين المستفيد والموظف. وأكدت صحة جازان أن برنامج التطوير يعد ضمن برامج التحول الوطني بوزارة الصحة، ويتضمن تطوير مراكز الرعاية الصحية الأولية، ويهدف إلى تحسين بيئة وجودة الخدمة المقدمة للمستفيد، مشيرة إلى أن ذلك يتم عن طريق تحديث تصاميم المرافق الصحية وفق المعايير العالمية، حيث تولي مشاريع التحسين أولوية لخصوصية المرضى، من خلال تخصيص غرف منفردة للكشف، والفحوص الطبية، ومراعاة معايير السلامة ومكافحة العدوى، والتخلص الآمن من النفايات الطبية، والمواد الخطرة الكيميائية وغيرها، إلى جانب مواقف السيارات، والمسطحات الخضراء اللازمة، مع وحدات التكييف، ومكافحة الحريق.



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