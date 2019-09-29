أمطار هيكا تصل جازان وأبوعريش والعارضة أكثر غزارة

فيما هطلت أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان، مصحوبة بالزوابع الرعدية، أكد الراصد الجوي بالمنطقة علي مشهور لـ«دوت الخليج» أمس، أن هطول الأمطار جاء نتيجة اندفاع مد رطوبي على جنوب غرب المملكة، وتتأثر به منطقة جازان، وتستمر مدة 7 أيام.

انقطاعات

تسببت الأمطار في ارتفاع منسوب المياه بالطرق والشوارع، وانقطاعات للكهرباء استمرت لساعات طويلة، ما نتج عنه استنفار تام للبلديات، والكهرباء، والدفاع المدني، والمرور، فيما خرج الأهالي إلى المتنزهات والحدائق العامة للاستمتاع بالأجواء الدافئة، والمناظر الخلابة. حيث قطع سيل وادي جندلة الطريق المؤدي للقرية، وباشرت فرقة صيانة طرق عسير الموقع لفتح طريق للأهالي، ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر، وذلك لورود تنبيه من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة يشير لتعرض المنطقة لنشاط رياح سطحية وشبه انعدام رؤية وهطول أمطار رعدية.

وصول هيكا

استقبلت منطقة جازان الحالة المدارية هيكا، والتي أثرت على سلطنة عمان في الفترة الماضية، ووصل تأثيرها إلى جنوب غرب المملكة، والتي من المتوقع أن تشهد أسبوعا مطيرا على المحافظات التهامية خاصة منطقة جازان. وبين الراصد الجوي علي مشهور، أن المدار الرطوبي «هيكا» اندفع نحو جنوب غرب المملكة، مما ساعد على تشبع بخار الماء، من خلال كثافة السحب الممطرة، مضيفا إلى أن المحافظات المتأثرة هي أبوعريش، والعارضة، والطوال، وصامطة، وأحد المسارحة، وأن محافظتي أبوعريش والعارضة ستكون هي الأغزر أمطارا خلال الأيام المقبلة، والتي ستشهد معها صواعق رعدية، ونزول حبات البرد، مسبوقة برياح هابطة، مبينا أن كمية الأمطار التي هطلت أمس بلغت نسبتها ما بين 30 إلى 50 ملم.

تحذيرات المدني

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دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان الجميع لأخذ الحيطة والحذر، وذلك لورود تنبيه من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، والذي يشير إلى تعرض المنطقة لنشاط رياح سطحية، وشبه انعدام رؤية، وهطول أمطار رعدية، مطالبا المواطنين والمقيمين بأخذ الحيطة والحذر، والتقيد بتعليمات وإرشادات السلامة في مثل هذه الحالات، ومنها عدم الخروج في حالة الأمطار الشديدة إلا للضرورة، وعدم الاقتراب من تجمعات المياه، وعدم المجازفة ودخول الأودية، وعدم المخاطرة بقطع مياه السيول.

تداعيات مدار هيكا تصل إلى جازان

أبوعريش والعارضة الأكثر تأثرا وغزارة

30 إلى 50 ملم كمية الأمطار

مدني جازان يواصل تحذيراته للمواطنين