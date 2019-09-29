اليوم الوطني / مُحافظ وادي الدواسر يشهد احتفال "تنمية الخماسين" باليوم الوطني



وادي الدواسر 30 محرم 1441 هـ الموافق 29 سبتمبر 2019 م واس

شهد مُحافظ وادي الدواسر عبدالله بن سليمان المبارك مساء اليوم الحفل الذي أقامته لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالخماسين بمناسبة اليوم الوطني الـ 89 , بحضور عدد من مسؤولي الجهات الحكومية والأهلية بالمحافظة.

وتضمن الحفل كلمة لنائب رئيس اللجنة سالم بن شعيب آل حميد ، أشار فيها إلى أن أبناء المملكة يحتفلون باليوم الوطني وتوحيد كيان هذا الوطن الشامخ الذي يتعايشون بحواسهم رؤية مكتسباته واقعاً للعمل وخلوصاً للإنجاز واستمرارا في التطور والنماء والرقي.

ثم ألقى المُحافظ كلمة رفع فيها أسمى التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - بهذه المناسبة، وأشار إلى ماتشهده البلاد من تطور وإنجازات، وهو مايدعو أبناء الشعب إلى الفخر بالوطن وقادته مجددين الولاء ومستمرين بالعطاء والوفاء.

ثم كرم المُحافظ ، عشائر جوالة اللجنة تقديراً لما قدموا من أعمال تطوعية في خدمة المعتمرين والحجاج للعام 1440هـ ، كما كرم بعض الجهات والشخصيات على دعمها للجنة، مختتما الحفل بجولة على نماذج مما قدمته اللجنة خلال هذه الاحتفالية ومنها: مرسم الوطن ووقفة مع أبناء الشهداء وحكايات توحيد الوطن و" أنجز لوطني " و "ديوانية الوطن" و" مشاعر وطنية" و "منصة قرائية" و "سيرة الملك الموحد عبدالعزيز" .

// انتهى //

23:34ت م

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