السعودية اليوم / سمو الأمير منصور بن متعب يصل باريس للمشاركة في تشييع جثمان الرئيس الفرنسي الراحل جاك شيراك



باريس 30 محرم 1441 هـ الموافق 29 سبتمبر 2019 م واس

نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - ، وصل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين ، اليوم إلى العاصمة الفرنسية باريس ، للمشاركة في مراسم تشييع جثمان الرئيس الفرنسي الراحل جاك شيراك.

وكان في استقبال سموه في مطار باريس بورجيه ، معالي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى فرنسا الدكتور خالد بن محمد العنقري، وعدد من منسوبي السفارة.

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23:23ت م

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