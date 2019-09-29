السعودية اليوم / زلزال قوته 7.2 درجات يضرب قبالة ساحل تشيلي



لندن 30 محرم 1441 هـ الموافق 29 سبتمبر 2019 م واس

ضرب زلزال بلغت قوته 7.2 درجات على مقياس ريختر اليوم قبالة ساحل تشيلي.

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية اليوم: إن مركز الزلزال على بعد 134 كيلومترا غربي تالكا وعلى عمق 6.1 أميال.

ولم ترد على الفور أنباء عن أية خسائر بشرية أو مادية جراء هذا الزلزال.

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22:28ت م

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