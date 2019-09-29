السعودية اليوم / ارتفاع حصيلة قتلى هجمات بوركينا فاسو إلى 17 قتيلاً



واغادوغو 30 محرم 1441 هـ الموافق 29 سبتمبر 2019 م واس

ارتفعت حصيلة قتلى الهجمات التي شنّها مسلحون أمس على مناطق في شمال بوركينا فاسو إلى 17 قتيلاً.

وأوضح مصدر أمني لوكالة " فرانس برس "، أن مسلحين هاجموا مساء أمس قرية دينيون في منطقة زيمتانغا وقتلوا سبعة أشخاص.

وأفادت مصادر أمنية أن مسلحين على درّجات نارية هاجموا قرية كومسيلغا في منطقة زيمتانغا وقتلوا تسعة من سكانها وأحرقوا العديد من المحلات التجارية قبل انسحابهم، كما تعرضت مجموعة من العسكريين لهجوم في بلدة ديو في محافظة سوم ما أدى إلى مقتل عسكري خلال تبادل إطلاق النار.

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22:26ت م

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