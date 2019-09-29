السعودية اليوم / سمو نائب أمير الشرقية يزور مبنى محافظة بقيق



الدمام 30 محرم 1441 هـ الموافق 29 سبتمبر 2019 م واس

زار صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية اليوم مبنى محافظة بقيق، وتجول سموه في مبنى المحافظة.

والتقى سموه بمنسوبي المحافظة حاثهم على بذل كافة الجهود لخدمة المستفيدين وتقديم الخدمات لهم وفق توجيهات القيادة الرشيدة -أعزها الله-.

بعد ذلك انتقل سموه لزيارة مبنى العمليات المشتركة بالمحافظة ، مشيداً سموه بالجهود المخلصة التي بذلها أبناء الوطن للسيطرة على آثار حريق بقيق ، مؤكداً سموه أن التكاملية والتنسيق بين الجهات المختلفة يسهم في تعزيز العمل وتطوير القدرات، وتحقيق الكفاءة في التعامل مع مختلف الأحداث.

كما استمع سموه لشرح موجز عن دور الجهات العاملة في غرفة العمليات المشتركة في التعامل مع الأزمات والإمكانات التي سخرتها لتنفيذ الخطط المعدة للتعامل مع ذلك .

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20:17ت م

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