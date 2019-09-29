شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. والد القاتل يعزي والد اللواء الفغم والان مع التفاصيل
تداول رواد موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، مقطع فيديو لحظة تقديم الدكتور مشعل ممدوح آل علي، والد ممدوح بن مشعل آل علي قاتل الحارس الشخصي للملك سلمان بن عبدالعزيز، اللواء عبدالعزيز الفغم، العزاء لوالد الأخير الشيخ بداح.
وقال نشطاء سعوديون تداولوا مقطع الفيديو، إن الدكتور مشعل قدّم واجب العزاء للشيخ بداح، أثناء حضورهما صلاة الجنازة على اللواء عبدالعزيز الفغم مساء اليوم بالحرم المكي.
وقتل اللواء عبدالعزيز الفغم، الحارس الشخصي للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز ليل السبت/ الأحد، في مدينة جدة.
وكان الراحل حارسًا شخصيًا للملك عبدالله بن عبد العزيز، وبعد وفاته أصبح حارسًا شخصيًا للملك سلمان بن عبدالعزيز.
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