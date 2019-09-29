شكرا لقرائتكم خبر عن "من الصفر".. النويصر يكشف زهد اللواء الفغم في الحياة والان مع التفاصيل

أكد الإعلامي "مفيد النويصر" مقدم برنامج "من الصفر"، الذي يتناول قصص حياة شخصيات سعودية شهيرة في شتي مجالات الحياة، أن الراحل اللواء "عبد العزيز الفغم" لم يكن يحب الظهور وكان زاهدًا في الحياة، مشيرًا إلي أنه وعلى مدي 3 سنوات سعي لاستضافته في برنامجه ولكنه كان يكرر اعتذاره بأدب جم.

وقال "النويصر" في تغريدة له عبر حسابه الشخصي على موقع التغريدات القصيرة "تويتر"،: "سعيت بكل جهدٍ طوال 3 سنوات، لاستضافة الحارس الأمين عبدالعزيز الفغم عبر برنامج اللقاء من الصفر .. وكان زاهدا في الظهور ويكرر اعتذاره في كل مرة بأدبٍ جمّ؛ لأنه كان يرى في مهمته واجبا تجاه والده ووالدنا جميعا الملك سلمان .. رحم الله "الفغم" وأسكنه فسيح جناته .. وألهم ذويه الصبر والسلوان".