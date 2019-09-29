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صور.. عضو الشورى مشعل آل علي يشارك في جنازة عبدالعزيز الفغم
متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة
شارك، مساء اليوم الأحد، في الصلاة على الحارس الشخصي لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز فقيد الوطن اللواء عبدالعزيز الفغم، عضو مجلس الشورى الدكتور مشعل آل علي، الذي قدم العزاء لوالد الفقيد وإخوانه.
وكان عضو مجلس الشورى برفقة المستشار في الديوان الملكي الشيخ سعد الشثري قدم من جدة إلى مكة المكرمة، بحسب ما ذكر المستشار الأمني السابق سعود صالح المصيبيح.
وشيّعت جموع المصلين، جثمان المغفور له بإذن الله اللواء عبدالعزيز الفغم، الحارس الشخصي لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في الحرم المكي، للصلاة عليه.
وانتقل إلى رحمة الله تعالى اللواء عبدالعزيز الفغم الحارس الشخصي لخادم الحرمين الشريفين.
يذكر أن الفقيد كان قد التحق بكلية الملك خالد العسكرية مع بداية عام 1410هـ وتخرج منها بنهاية عام 1412، وعُيّن باللواء الخاص، وتم نقل خدماته إلى الحرس الملكي بعد دمجه مع اللواء الخاص.
وعمل الفقيد حارسًا شخصيًّا للملك عبدالله بن عبدالعزيز- رحمه الله- ثم عمل الفقيد حارسًا للملك سلمان بن عبدالعزيز.
وحصل اللواء الركن الفغم- رحمه الله- على أفضل حارس شخصي على مستوى العالم، من قِبل منظمة الأكاديمية العالمية.
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