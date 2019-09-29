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حريق في أحد مستودعات مكة والمدني يباشر

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2019-09-29

حريق في أحد مستودعات مكة والمدني يباشر

متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة

باشرت الجهات المختصة، مساء اليوم الأحد، حريقًا شب في أحد المستودعات بالعاصمة المقدسة.

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وأكد المركز الوطني للعمليات الأمنية (911)، أن الجهات المختصة باشرت حريقًا اندلع في أحد المستودعات بالراشدية في منطقة مكة المكرمة.

متابعات الخليج 365” ستوافيكم بالتفاصيل حال ورودها من الجهات المعنية.




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