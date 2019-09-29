فيديو.. إعلان المبادرة الفائزة بجائزة التميز الإعلامي

2019-09-29

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت وزارة الإعلام، مساء اليوم الأحد، عن المبادرة الفائزة بجائزة التميز الإعلامي لليوم الوطني.

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وفازت مبادرة “تتخيل الوطن بدونهم” ضمن مسار المبادرة الإعلامية من جهة حكومية، حيث سلم الجائزة ضيف الشرف سهيل الجهيمان.

وأطلقت وزارة الإعلام، حفل جائزة التميّز الإعلامي لليوم الوطني 89، لتكريم أفضل الأعمال الإبداعية المشاركة في احتفالات المملكة باليوم الوطني الـ89.

وتهدف الجائزة لزيادة تفاعل الأفراد والمؤسسات مع مناسبة الاحتفال باليوم الوطني، وإثرائه من خلال المشاركات الإعلامية الإبداعية، وإبراز دور الإعلاميين والمبدعين خلال المناسبة، وتسليط الضوء على أفضل الحملات والمنتجات الإعلامية، التي قدمتها الجهات الحكومية والقطاع الخاص وأفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين بهذه المناسبة الغالية.