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المسند يكشف جديد إعصار هيكا
متابعات الخليج 365 - الرياض
أكد أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم عبدالله المسند، أن لجنة تسميات الحالات المناخية المميزة (تسميات) تراقب الاضطرابات الجوية في الجزء الجنوبي الغربي من السعودية ومنطقة مكة المكرمة، إثر مرور إعصار هيكا الأسبوع الماضي.
وأوضح المسند أنه من المرجح أن تبلغ الحالة التي لم تنتهِ بعدُ معايير التسمية؛ نظرًا لقوتها الفيزيائية، واتساع رقعتها، وامتدادها الزمني وفقًا لما تبوح به مخرجات النماذج المناخية.
وفي وقت سابق، توقع مركز طقس العرب، تشكل حالة جوية ماطرة تشمل مناطق عديدة من جنوب وغرب المملكة، مع حدوث تسرب لتيارات هوائية مشبعة بالرطوبة المدارية قادمة من الشرق من جراء الحالة المدارية هيكا، تعمل على توفر بيئة شبه مثالية لتكاثر السحب الرعدية.
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